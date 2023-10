Gosens: “Ecco perché l’Union Berlino. Inter? Non potevo permettermi di…”

Robin Gosens ora lotta nuovamente per un posto nella nazionale tedesca. L'ex nerazzurro fa parte anche dei 26 convocati del nuovo allenatore della nazionale Julian Nagelsmann. Il suo predecessore, Hansi Flick, non lo ha convocato per la Coppa del Mondo. "Il sogno della mia vita sembrava molto vicino e alla fine è esploso", ha detto il giocatore intervistato dalla RND: "Ero incredibilmente deluso e avevo la sensazione di aver fallito".

In estate Gosens è passato dall'Inter all'Union Berlino per 13 milioni di euro dove ha giocato da titolare in sei delle sette partite della Bundesliga. “All’Inter era diverso. Non potevo permettermi di fare un altro anno in cui ero solo un non titolare in vista degli europei. La strada verso gli Europei è ancora difficile, ma potrà essere raggiunta solo attraverso una buona stagione nel club. Dal punto di vista personale sono partito bene, anche se i risultati in casa dell'Union finora non sono stati dei migliori".