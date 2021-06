Gds – Hakimi-Psg, cosa manca per la fumata bianca: l’Inter aspetta. Florenzi…

Per il marocchino si continua a trattare con il Psg, il club nerazzurro si aspetta un rialzo

Abbassamento del tetto ingaggi e ringiovanimento della rosa, sono questi gli obiettivi da centrare per l'Inter. I primi due giocatori che potrebbero lasciare Milano sono Joao Mario e Achraf Hakimi. Il portoghese è sempre più vicino allo Sporting e nelle casse nerazzurre entreranno 8 milioni di euro. Mentre per Hakimi si continua a trattare con il Psg. Come riporta la Gazzetta dello Sport, manca ancora un po’ per la fumata bianca. "Le parti sono vicine ma non ancora abbastanza: per chiudere l’operazione, l’Inter può accontentarsi di 70 milioni cash più bonus, mentre il club parigino è arrivato per ora a 60. Serve un rialzo per sistemare il primo pezzo del puzzle e potersi concentrare sulle entrate".