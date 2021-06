Gds: “Hakimi, l’Inter chiede giustamente di più. Un solo modo per salvare i big”

Alfredo Pedullà, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, fa il punto sul futuro di Achraf Hakimi, obiettivo del PSG

Continua e continuerà ancora per giorni la telenovela di mercato targata Achraf Hakimi. Il PSG continua il pressing per l'esterno, ma l'Inter non si schioda dalla sua richiesta di 80 milioni di euro. Questo il punto sulla trattativa da Alfredo Pedullà: "L’Inter sa che, privandosi dolorosamente di Hakimi appena un anno dopo il suo celebrato acquisto, non farebbe l’operazione che magari avrebbe voluto tra qualche stagione, però diventa quasi un obbligo.