Inter, critiche ad Handanovic. Scende in campo la Nord: “Testa alta, petto in fuori”

Il portiere dell'Inter non sta vivendo un grande momento di forma ed è nel mirino delle critiche, i tifosi lo difendono

Al termine di una partita spettacolare, l'Inter pareggia 2-2 contro l'Atalanta. Non particolarmente brillante la prestazione di capitan Handanovic. Il portiere nerazzurro, dopo l'ottima prestazione di Firenze non si è ripetuto, si è fatto trovare incerto in alcuni episodi. Dopo il match sono piovute alcune critiche sul portiere sloveno per un avvio di stagione non esaltante.