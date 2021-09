Champions, arrivano i primi pagamenti dall’Uefa: ecco quanto incassa l’Inter

L'Uefa verserà complessivamente 2 miliardi ai 32 club che scenderanno in campo in Champions

30,7 milioni. Sono i premi che l'Inter ha incassato dall'Uefa per la partecipazione alla Champions League (14,8 da quota partenza+15,9 da ranking decennale/storico). Il dato è svelato da Calcio e Finanza che sottolinea come la Federcalcio continentale verserà complessivamente 2 miliardi ai 32 club che scenderanno in campo in Champions nella stagione 2021/22.