Onana sarà il post Handanovic. “L’Inter l’ha bloccato. E su Samir c’è una sensazione diffusa”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter ha bloccato André Onana per il 2022 quando scadrà il contratto di Handanovic

"Il karma di Samir è che a salvarlo è stato, sì, un riflesso, ma un riflesso ritardato". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito a Samir Handanovic, protagonista nel match contro l'Atalanta. Un suo salvataggio, in ritardo, ha infatti portato all'annullamento del gol del 3-2 di Piccoli allo scadere, grazie al check del VAR. "Fosse stato più lesto e reattivo, la frittata sarebbe stata condita per intero, anche perché il tiro dell’atalantino era pure piuttosto centrale. Stranezze di una serata già strana di suo per il capitano nerazzurro", analizza la Rosea che rimarca come la respinta sul secondo gol atalantino sia stata un assist per Toloi ma, nel complesso, lo sloveno ha dato una sensazione di insicurezza.