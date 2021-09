Inter, scelto il dopo Handanovic: Onana sempre più vicino. Non è chiusa, ma…

Per il dopo Handanovic l'Inter dovrebbe puntare sul portiere nigeriano in scadenza di contratto con l'Ajax

L'Inter è concentrata su questa stagione, in cui deve confermarsi in Italia e migliorarsi in Europa, ma guarda anche al futuro e uno degli obiettivo del club è quello di trovare l'erede di Samir Handanovic. Il capitano dell'Inter ha fatto vedere di essere ancora affidabile in questa stagione, soprattutto nella sfida con la Fiorentina, ma in casa nerazzurra non vogliono rimanere scoperti per il dopo Handanovic.