Inter, Handanovic problema ormai chiaro. L’alternanza con Onana finirà a Sassuolo

Il portiere sloveno è stato protagonista di un'altra prestazione deludente: le critiche dei tifosi aumentano

Fabio Alampi

Ancora una volta Samir Handanovic è finito sul banco degli imputati: il portiere sloveno ha responsabilità su entrambi i gol incassati dall'Inter ieri sera, e la pazienza dei tifosi nerazzurri sembra ormai finita. Alle sue spalle scalpita Onana, schierato fin qui solamente in Champions League, ma questa alternanza è destinata a terminare presto.

È quanto auspica il popolo interista, inclusa la dirigenza, come scrive Tuttosport: "Poco reattivo sul tiro potente, ma centrale, di Dybala sull'1-1 della Roma. Impalato sulla riga di porta, con una punizione battuta dalla trequarti, sulla parabola da cui è arrivata la zuccata vincente di Smalling. Samir Handanovic è uno dei principali responsabili della sconfitta dell'Inter contro la Roma. Certo, i 13 gol subiti in otto gare di serie A dai nerazzurri non sono e non possono essere solo colpa del capitano dei vice campioni d'Italia, ma ormai gli errori del classe '84 sono tanti, anzi sono troppi".

Problema chiaro a tutti

"Da tempo sui social impazza l'#Handanovicout, con i tifosi che hanno individuato nel loro capitano il perfetto capro espiatorio di un inizio di stagione horror per l'Inter. Analizzando le prestazioni dei singoli, come è chiaro che la fase difensiva nerazzurra debba essere sicuramente rivista, è pure palese che individualmente il numero 1 sloveno abbia preso più di un abbaglio, per un problema che ormai è chiaro a (quasi) tutti. Anche alla dirigenza dell'Inter".

Stop all'alternanza

"Durante la sosta i vertici nerazzurri avevano toccato, nei vari colloqui con Inzaghi, il tema del dualismo tra i due portieri, col messaggio (in)diretto rivolto all'allenatore - che ovviamente resta al 1000% autonomo nelle sue scelte - di prendere, se possibile, una decisione risolutiva su chi debba essere, in via definitiva, il titolare del ruolo. Il tutto per dare maggiori certezze ad un reparto in difficoltà.

Normale la presenza di Handanovic contro la Roma (il compagno di squadra è stato l'ultimo a rientrare in Italia dopo le due partite disputate in Corea con la sua nazionale), in Champions si prevede la presenza di Onana (nonostante Inzaghi a precisa domanda non abbia voluto rispondere: «Non so ancora chi giocherà»), sia per quel che è stato sino ad oggi, con l'ex Ajax schierato nella competizione europea contro Bayern Monaco e Viktoria Plzen, sia perché il tecnico piacentino, prima di giungere al verdetto definitivo, vorrà presumibilmente valutare (e lanciare) ancora una volta il numero 24. Il match contro il Sassuolo potrebbe, anzi, dovrebbe, essere la cartina tornasole della questione. D'altronde per restituire autostima ad un reparto sin qui troppo bucato, definire chi sia il portiere titolare, risolverebbe un primo reale e grosso problema dell'Inter di Inzaghi".