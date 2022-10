Inter, la svolta non è arrivata. Inzaghi rischia? Stankovic unico nome credibile

Il principale colpevole del difficile avvio di stagione dell'Inter, secondo buona parte dei tifosi nerazzurri e degli addetti ai lavori, è Simone Inzaghi: il tecnico è finito nell'occhio del ciclone delle critiche, ma al momento non rischia il posto. Tuttavia è logico che, continuando di questo passo, la sua posizione non potrà rimanere salda in eterno. Tuttosport fa il punto della situazione: "Inzaghi ora è un allenatore sotto osservazione. La società finora ha fatto sempre quadrato intorno a lui, come testimoniano pure le due visite di Steven Zhang ad Appiano - l'ultima per cenare con la squadra alla vigilia del match con la Roma -. Tutti però auspicavano una svolta già dalla gara con la Roma, svolta che però non è arrivata. Il fatto che già martedì si torni in campo per affrontare in Champions il Barcellona congela obbligatoriamente ogni discorso sulla panchina: anche ieri il club ha comunque ribadito come la posizione di Inzaghi sia salda.