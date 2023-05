Da Handanovic, fino a Bellanova e Gosens: il futuro delle seconde linee dell’Inter

L'Inter vola e ha iniziato a farlo nel momento in cui Simone Inzaghi ha iniziato ad attingere a piene mani dalla panchina. Da Bellanova a Gosens, la Gazzetta dello Sport analizza la situazione di chi in stagione ha giocato poco, ma che adesso si sta ritagliando uno spazio importante.

La prima situazione che analizza il quotidiano è quella relativa a Samir Handanovic. Il futuro dello sloveno è ancora in bilico e probabilmente le parti si incontreranno quando il calendario sarà meno rovente. "In caso di rinnovo l'ingaggio sarà senza dubbio ridotto e sarà fissato il ruolo di secondo portiere, in caso di addio Handanovic potrebbe invece ritirarsi o vagliare altre opzioni di carriera in campo, ma lontano da Milano. Alex Cordaz, invece, pare viaggiare spedito verso una permanenza da terza pedina tra i pali".