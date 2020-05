Icardi, tra Inter e Psg accordo ad un passo: ecco le cifre

Inter e PSG stanno lavorando sulla cifra finale per chiudere l’accordo per il riscatto di Icardi. Ci siamo quasi. E La Gazzetta dello Sport parla di numeri più bassi rispetto ai 70 mln fissati come costo del cartellino al momento del prestito dell’argentino. Le cifre delle quali parla la rosea sono queste: “Un incasso per l’Inter di 50 milioni di euro più 8 di bonus. La fumata bianca è più vicina che mai: scattasse l’acquisto, diventerebbe effettivo il contratto di Icardi col Psg fino al 2024“, si legge in un articolo.

(fonte: Gazzetta.it)