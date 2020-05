In Francia arriva l’eco delle parole di Ausilio: “Icardi ha scelto il PSG. L’Inter pronta a…”

I quotidiani francesi hanno ascoltato con molta attenzione le parole di Piero Ausilio. Il direttore sportivo dell’Inter, come vi abbiamo raccontato, in un’intervista esclusiva concessa a Skysport, ha sciorinato i vari aneddoti sul mercato nerazzurro. Tra questi non poteva mancare anche la trattativa con il PSG per Mauro Icardi. «C’è una cifra un po’ condizionata da quello che è accaduto. Non mi piace parlare di cifre, c’è quella indicata nell’opzione: la disponibilità di parlare c’è, cerchiamo di trovare la soluzione migliore. Anche il ragazzo ha piacere di restare lì, ha firmato un contratto con la possibilità di restare più tempo», ha detto il ds.

E così in Francia sono tornati a parlare di Maurito: “Ha scelto il PSG”, scrive il sito RMC Sport. E aggiunge: “Il Psg sta negoziando con il club nerazzurro per la permanenza del giocatore. La società parigina ha intenzione di usufruire dell’opzione di riscatto presente sul contratto dell’attaccante. E’ di 70 mln. Ma l’Inter è aperta a qualsiasi proposta ragionevole da parte del Paris-Saint Germain. Il club nerazzurro al momento non si è interessato a Cavani. Sandro Tonali e Cunha sono piuttosto sui tavoli dei dirigenti interisti”.

(Fonte: rmcsport.bfmtv)