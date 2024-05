L'Inter si è presentata al Mapei Stadium scarica e con molti titolari in panchina. Non era sicuramente la squadra che ha dominato il campionato. Ora la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa, ma ci sono alcuni reparti in cui la squadra di Inzaghi necessita maggiori alternative.

"È innegabile che al Mapei Stadium, con quasi tutti i titolari in panchina, l'Inter non è stata neppure lontana parente della squadra feroce che in campionato prima di ieri aveva perso un solo incontro, peraltro proprio contro il Sassuolo. In attacco Sanchez e Arnautovic hanno steccato, confermando che oltre a Taremi, serve un'altra punta che dia garanzie in un'annata caratterizzata dalla super Champions e dal Mondiale per club, tra giugno e luglio. Il cileno ha già le valigie in mano, ma anche la conferma dell'austriaco, che ha avuto un doppio infortunio, non ha mai trovato la migliore condizione e ha compiuto trentacinque anni due settimane fa, sarà oggetto di riflessioni", scrive Gazzetta.it.