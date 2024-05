Inter, fonti all’ANSA: “Zhang-Pimco, battute finali. Oaktree non vuole mollare perché…”

Arrivano importantissimi sviluppi sull'accordo tra Suning e Pimco, a quattro giorni dalla scadenza del finanziamento di Oaktree. Ecco quanto raccolto e riportato da l'ANSA: "L'accordo tra il Gruppo Suning e il fondo americano Pimco è alle battute finali". Lo apprende l'ANSA da fonti vicine alla trattativa che riguarda il rifinanziamento dell'Inter. "Allo stesso tempo Oaktree sta ora cercando - aggiungono le fonti - di sfruttare ogni mezzo per rafforzare la propria posizione negoziale ed ostacolare la chiusura dell'accordo con il nuovo partner. L'obiettivo di Oaktree è quello di continuare un rapporto che gli garantirebbe la possibilità di beneficiare della crescita del valore del club generato dall'espansione commerciale e dal successo sportivo". Sempre secondo quanto riportano queste fonti finanziarie, Suning è "fiduciosa sul buon esito delle trattative, e tuttora impegnata per trovare la migliore soluzione per le parti in causa".