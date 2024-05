Tra presente e futuro — Se tutto dovesse andare per il verso giusto sarebbe una importante boccata di ossigeno e liquidità per Steven Zhang e una soluzione ponte per trovare nuovi partner nella gestione del club in grado di investire o proprio un nuovo compratore, avendo dilatato il lasso di tempo con una nuova scadenza, in grado di soddisfare la richiesta della proprietà cinese di 1,3 miliardi di euro per l’acquisizione dell’Inter.

Alcune cifre — Tutto procede in maniera veloce e non potrebbe essere altrimenti perché scavallare la data del 20 maggio con in tasca un nuovo accordo alzerebbe la soglia dell’ottimismo già ripagata dal dato dei ricavi del club, anche grazie a nuove sponsorizzazioni e ai risultati sportivi, e a quella del bilancio che chiuderà con un passivo tra i 40 e i 50 milioni in netto miglioramento rispetto agli 85 della gestione 22/23 o ai 140 dell’esercizio 21/22. Insomma è una questione di tempo e poi si conoscerà meglio anche il futuro del club pervaso da una moderata convinzione che tutto verrà messo nero su bianco prima dell’altra festa stellare nerazzurra di domenica prossima”, si legge.

(Fonte: Sky Sport)

