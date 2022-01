Inter, Inzaghi pesca bene in panchina. Apporto super di chi entra: gol e punti importanti

Il tecnico ha saputo finora sfruttare tutta la rosa, è stato infatti importante l'apporto dei subentrati a gara in corso

L'Inter in vetta alla classifica ripartirà il suo cammino dalla sfida di Bologna di giovedì . Tutta la rosa ha contribuito alla conquista del momentaneo primo posto, importanti anche i gol arrivati dalla panchina. Sono 9 su 49 le reti dei subentrati in campo.

"Gol fondamentali come la doppietta di Correa col Verona o il gol di Dzeko con il Sassuolo che hanno regalato due vittorie in rimonta alla squadra di Inzaghi. A questi si aggiungono il gol di Vidal all'esordio contro il Genoa, la doppietta di Dzeko contro il Bologna, le reti di Lautaro con Venezia e Salernitana e di Gagliardini sempre contro i campani", analizza Inter Tv.

"Crescita impressionante per l'Inter, solamente 4 anni fa i gol dei subentrati erano stati solo 2 in tutto il campionato. La statistica è migliorata nel corso degli anni: nel 2018-19 sono state 6 le reti, una in più nella stagione successiva. Lo scorso anno dalla panchina sono arrivati 9 gol dalla panchina, come quest'anno in metà campionato. L'obiettivo dei nerazzurri è di raggiungere la doppia cifra, nella seconda parte della stagione l'apporto di tutta la rosa sarà fondamentale", chiude il canale ufficiale del club.