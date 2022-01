Bologna-Inter, le probabili formazioni: dubbi per Inzaghi. Miha in emergenza

I due tecnici alle prese con alcune assenze nel primo match del nuovo anno solare

Daniele Vitiello

La ripresa del campionato si avvicina e Simone Inzaghi è alle prese con le scelte per Bologna. Le probabili formazioni del prossimo match dell'Inter comprendono più di un'incognita su entrambe le sponde. Gli emiliani, come sottolinea il Corriere dello Sport, sono in piena emergenza: "Il Bologna non abbandona la speranza di veder negativizzarsi i test di Dominguez, Hickey, Viola e Molla prima della sfida di giovedì contro l’Inter. Ma sarà una corsa contro il tempo. A ieri i quattro rossoblù erano ancora tutti positivi al Covid e dunque in quarantena. Ne usciranno con un tampone negativo, dopo il quale, per poter tornare in campo, dovranno superare di nuovo anche la visita medica per riottenere l’idoneità agonistica".

Le assenze non si fermano al Covid. Vignato è stato fermato ieri da alcuni decimi di febbre e verrà rivalutato in giornata. Santander finirà oggi l'isolamento in Paraguay e potrebbe non essere nemmeno convocato, mentre Orsolini tornerà in gruppo soltanto oggi e potrebbe affiancare Arnautovic in attacco. Mihajlovic pensa di alzare Medel a centrocampo, con Bonifazi in difesa tra Soumaoro e Theate.

L'Inter, dal canto suo, potrebbe scendere in campo in versione cilena. "Il tandem Vidal-Sanchez, infatti, è favorito per sostituire lo squalificato Calhanoglu a centrocampo e, in attacco, Dzeko, fermato dal Covid. Le alternative sono Gagliardini in mediana, e Correa là davanti. Dipenderà da ciò che Inzaghi vedrà nelle prossime sedute. Ieri, intanto, c’è stato il primo vero allenamento collettivo, dopo che le prime, dopo la ripresa, erano state svolte in maniera differenziata e senza gruppo al completo. Proprio Vidal e Sanchez hanno dato buoni segnali, a dimostrazione di aver trascorso le feste seguendo le schede fornite dai preparatori nerazzurri", spiega il Corriere dello Sport.