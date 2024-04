Inter, le armi anti-Pioli di Inzaghi: ecco le possibili mosse chiave nel derby

"A proposito del francese, la bravura dell’Inter è stata quella di non dare grosso margine alle cavalcate del terzino rossonero. Come? Spingendo forte sulle corsie laterali. I nerazzurri hanno accerchiato il Milan sfondando sugli esterni, come sono soliti fare con tutti gli avversari. E in questo senso la presenza di Pavard (assente nel derby d’andata) può essere un’ulteriore evoluzione. Contro le sortite offensive dell’Inter tramite le corsie, i due rossoneri non hanno scelta: c’è da coprire e adottare un atteggiamento prudente".

"Ma l’Inter non ha punito il Milan solo con una manovra avvolgente. Ed è questo un altro punto importante da tenere in considerazione, una chiave delle cinque vittorie nerazzurre nei derby: la capacità di fare male in ripartenza. I difensori di Pioli saranno Tomori e Gabbia, i rossoneri dovranno essere attenti in fase di spinta: lasciare i due centrali scoperti potrebbe essere un rischio eccessivo. Gli attaccanti nerazzurri (Thuram e Lautaro) sono pericolosissimi in ripartenza, Barella e Mkhitaryan possono inserirsi al centro e gli esterni sfruttare possibili vuoti alle spalle di Theo e Calabria".

(Gazzetta dello Sport)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.