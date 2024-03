Dal Governo potrebbe arrivare una sponda favorevole per avvicinare ulteriormente l'Inter e Denzel Dumfries verso il rinnovo di contratto. L'olandese, in scadenza nel 2025, sembrava a un certo punto ormai definitivamente proiettato verso il divorzio, poi l'entourage ha riallacciato i contatti col club e la trattativa è tornata in piedi. La distanza tra domanda e offerta potrebbe assottigliarsi grazie al decreto legge Milleproroghe.

L'Inter attende infatti di capire se tale provvedimento possa in qualche modo permettere all'olandese di beneficiare comunque dei benefici del Decreto Crescita ormai rimosso. Lo spiega la Gazzetta dello Sport: "Nel decreto legge Milleproroghe, gli emendamenti relativi alle agevolazioni per i lavoratori impatriati reintroducono la logica del "radicamento", ossia un’estensione per altri due anni del periodo con agevolazioni fiscali per coloro che hanno figli minori o acquistano una casa in Italia. Rabiot e Dumfries possono rientrare in una di queste "categorie" o quanto meno Juventus e Inter stanno lavorando per vedere se ci sono i requisiti".