Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: Vidal torna titolare. Lautaro con Lukaku

Contro la squadra di Gasperini Conte manda in campo il centrocampista cileno e fa rifiatare Eriksen: le scelte dei due tecnici

Di fronte gli attacchi più prolifici del campionato italiano di Serie A. Inter e Atalanta si sfidano al Meazza e sul piatto ci sono 122 gol segnati da entrambi le formazioni. Due terzi di quelli della squadra milanese sono arrivati dai piedi di Lukaku e Lautaro e Conte con loro si giocherà una sfida importantissima. Il belga questa sera sarà premiato dalla Lega Serie A come miglior giocatore del mese di febbraio. Sarà lui a guidare l'attacco e la squadra che è confermata in tutti i suoi elementi tranne due. In attacco accanto a Romelu torna l'argentino. Col Parma aveva giocato Sanchez dal primo minuto. A centrocampo il mister ha scelto di far giocare Vidal al posto di Eriksen.