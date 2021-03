Inter-Atalanta, carica Vidal: pronto a scendere in battaglia con la Lula

Una foto che dà l'idea di battaglia, i tag per i due compagni di squadra che saranno in prima linea contro l'Atalanta: il post del cileno

"Pronti per la battaglia. Forza Inter". Arturo Vidal tagga Lukaku e Lautaro e dà la carica a tutto il gruppo in vista della sfida con l'Atalanta. Mancano solo poche ore alla partita e il cileno, come spesso fa prima di ogni partita, ha pubblicato su Instagram un post che carica l'ambiente di aspettative.

La squadra nerazzurra è chiamata ad una prova importante contro la formazione di Gasperini. Uno scontro diretto che arriva dopo le vittorie di Milan e Juve: le due rivali hanno accorciato la classifica. Conte e i suoi devono scegliere in battaglia consapevoli che non è decisiva, ma un risultato positivo darebbe un messaggio diretto alle concorrenti. La strada giusta è stata intrapresa ma è ancora lunga e l'allenatore nerazzurro, che probabilmente manderà il cileno in campo dal primo minuto e manderà in panchina Eriksen, ha bisogno dei suoi guerrieri. Tutti devono dare il loro contributo. Vidal, in attesa di scendere in campo, suona la carica.