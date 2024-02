"Sulle fasce i laterali (al momento) preferiti: a destra Darmian, dall’altro confermato Dimarco nonostante la crescita di Carlos Augusto. Tra Barella e Mkhitaryan, per necessità una seconda possibilità di fila in regia per Asllani, mentre Calha ancora ieri faceva solo terapie (oggi si valuterà se potrà iniziare a lavorare da solo in campo). In attacco Lautaro prepara il mirino dopo aver toccato quota 101 gol in A: nelle ultime due ha sempre segnato all’Atalanta. Stavolta, accanto a sé, non avrà Sanchez ma Arnautovic, vice-Thuram designato", aggiunge Gazzetta.