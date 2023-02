L’Inter avvisa Inzaghi: serve svolta. “Distacco Napoli inaccettabile. 2° posto indispensabile”

"Marotta ieri ha parlato a Sky in rappresentanza dell’area sportiva che dirige, ma era perfettamente allineato con la proprietà. Non casuale anche perché pure il presidente Zhang avverte la delicatezza della situazione, perfino surreale nella sua doppiezza. Da un lato l’Inter cinese è davvero vicina al G8 di Champions, vertice più alto dell’era Suning, dall’altro in campionato continua a complicarsi la vita col rischio di restare intrappolata nella bagarre per la qualificazione all’Europa".

"Il pronto intervento da Viale della Liberazione, però, si ferma un passo prima dello spogliatoio. I dirigenti non vogliono esondare o entrare in terreni che non competono loro. La soluzione per uscire palla al piede dalle difficoltà, per smetterla con gli alti e bassi del campionato, spetta solo a Inzaghi e ai suoi collaboratori. La Coppa Italia darebbe, sì, prestigio ma da sola non basterebbe per garantire un Simone-Ter ad Appiano; la Champions è un sogno inatteso che si può quasi toccare con mano, per questo un’impresa a Oporto aprirebbe spiragli interessanti e calmerebbe le acque; ma in nessun caso si può prescindere da un secondo posto tranquillo in A. Magari senza accumulare altro distacco da Spalletti già lanciato nell’iperspazio", chiude Gazzetta.