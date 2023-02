Inter, perché Brozovic capitano e non Lautaro? Il Toro ha tutto ciò che serve

Tra le varie cose che in questo momento non quadrano in casa Inter c'è il discorso capitano. Marcelo Brozovic al momento sembra il prescelto, dopo la decisione di togliere la fascia a Milan Skriniar, ma per alcuni versi è una decisione che non convince. Lo sottolinea Calciomercato.com: "Certo, si era reso necessario (?) trovare un successore a Skriniar, ma non uno a caso… Lo sappiamo, di caso non si tratta e l’Inter ha indicato Brozovic come capitano perché, dopo Handanovic, il croato è il calciatore con più presenze in rosa. Ma conoscendolo, non può, quello appena indicato, risultare elemento decisivo in una scelta così delicata. Sorprende che una riforma di questo tipo non abbia trovato lo stop transitando dalla scrivania di un dirigente esperto e scafato come Beppe Marotta. Quest’ultima considerazione è incorniciata da un tratto di evidenziatore fosforescente nel fascicolo di cui sopra".