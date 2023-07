Gds – Attacco Inter, occhio a Mister X dalle big. Nzola solo al posto di Correa

Dopo la rottura totale con Romelu Lukaku, l'Inter è alla ricerca di punta per completare il reparto d'attacco. Inzaghi vuole un attaccante con determinate caratteristiche (gol, fisico ed esperienza internazionale). La società cercherà di accontentarlo, sottolinea la Gazzetta dello Sport , sperando di trovare un elemento non troppo in là con gli anni e magari di piazzare pure il Tucu.

"Al momento le opzioni non convincono del tutto. Ecco perché non va esclusa l'entrata di scena, magari tra qualche giorno, di un Mister X, magari liberato dal giro dei grandi attaccanti che i top club prima o poi faranno iniziare. Balogun non è un centravanti e non ha un fisico importante (178 centimetri, 4 in più di Lautaro), ma è considerato un investimento destinato tra qualche anno a trasformarsi in una plusvalenza... sicura. In viale della Liberazione Balogun è stimato. Parecchio... A livello tecnico-tattico si sposerebbe bene con Lautaro, non altrettanto con Thuram e Correa. Ecco, se il Tucu fosse ceduto, poter avere in rosa Balogun insieme a una prima punta con chili e centimetri significherebbe poter contare su un mix... quasi perfetto".