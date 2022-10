Inter, che balzo nel ranking: guadagnati 10 posti! Seconda fascia Champions ad un passo

Una vittoria fondamentale per passare i gironi, ritrovare serenità e per... il ranking. L'Inter batte il Barcellona grazie a un gol di Calhanoglu e guarda al futuro con maggiore tranquillità, anche in ottica della prossima stagione. Oltre ai tre punti, la vittoria contro il blaugrana ha avuto un grande impatto anche sul ranking. Come sottolinea Calcio e Finanza, i nerazzurri hanno chiuso la stagione 2021/22 al 23esimo posto in classifica, ma nella stagione in corso hanno già fatto un importante balzo in avanti guadagnando dieci posti. "Dal conteggio per il ranking (che prende in considerazione cinque stagioni) è uscita infatti la stagione 2017/18, l’ultima che ha visto l’Inter assente da una competizione UEFA per club e che portava dunque zero punti alla causa nerazzurra".