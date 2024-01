E, insieme all’argentino, scenderanno in campo tutti i titolari. L’unico dubbio resta quello tra Darmian e Dumfries. Quest’ultimo ha dato segnali confortanti nel finale con la Fiorentina. Da capire, però, se la sua condizione darà sufficienti garanzie per partire dall’inizio. La sua fisicità sarebbe utile, anche nelle situazioni di calcio piazzato, in cui la Juventus ha dimostrato di saper fare male. Inzaghi studierà anche le eventuali carte da giocare in corsa. Asllani soprattutto ma anche Frattesi hanno dato risposte significative, facendo sentire relativamente la mancanza di Calhanoglu e Barella. Stesso discorso per Carlos Augusto. I nodi, in panchina, continuano ad essere Arnautovic e Sanchez. Ma finché Lautaro e Thuram corrono in questo modo…".