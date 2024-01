54 punti in 21 partite, 50 gol fatti e solo 10 subiti. La prima parte di stagione dell'Inter non si può riassumere 'solo' con questi numeri, ma fanno capire lo straordinario cammino della squadra di Inzaghi dal 19 agosto, prima giornata di campionato, fino a oggi. Adesso per i nerazzurri arriva la prova più difficile, a San Siro arriva la Juve di Massimiliano Allegri, l'unica fino a oggi a reggere il passo dell'Inter. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha trovato l’equilibrio perfetto. "Ha una difesa rimasta imbattuta in 13 giornate su 22, ha un attacco in grado di trovare sempre almeno una soluzione vincente: neppure una volta l’Inter è rimasta a secco".