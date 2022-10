Bastoni: “Nessuno rema contro, ci siamo parlati. Skriniar? Sta alla grande qui. Onana…”

Alessandro Bastoni , centrale dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset della vittoria sul Barcellona e non solo. Queste le sue parole: "E' stato frustrante anche per noi perdere tanti punti, sapevamo che c'era da cambiare qualcosa: ci siamo parlati e siamo arrivati alla conclusione che era importante esserci l'uno per l'altro e si è visto col Barcellona".

"Sì, ci sono state voci su qualcuno che remava contro, non è così: siamo un gruppo sano, tutti combattiamo l'uno per l'altro".

"E' stata una reazione forte per le cose che non venivano in campo, era frustrazione verso me stesso".