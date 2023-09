Inter, giù il passivo: da 140 a 85 mln. Miniere Champions e stadio: un numero esalta il club

"L’Inter migliora i suoi conti, è in linea con i parametri Uefa del fair play finanziario, il settlement agreement è stato rispettato. E il management ha recepito alla perfezione le indicazioni della proprietà. Zhang, ancora in Cina, ha tradotto in pratica il suo sostegno ripatrimonializzando il club per 86 milioni di euro lungo tutto l’anno solare 2023. Si tratta, evidentemente, di denaro che arriva in cassa dai finanziamenti attivi, principalmente quello di Oaktree. Finanziamenti che hanno ovviamente anche un costo - 40 milioni di interessi passivi - ma che oggi consentono al club di non avere problemi di cassa. Del rosso diminuito s’è scritto. Nel club c’è soddisfazione per un altro numero: 425 milioni di fatturato. La cifra è in calo rispetto ai 439 di 12 mesi fa. Ma quel dato era influenzato positivamente dalle cessioni milionarie di Lukaku e Hakimi. Quest’anno l’Inter ha fatto...da sé, attraverso la Champions appunto. Ecco perché i ricavi caratteristici della società, quelli al netto delle plusvalenze, sono aumentati di circa 60 milioni. Come? Grazie ai...tifosi. L’Inter ha fatto registrare un record: 80 milioni di euro di ricavi complessivi dal botteghino tra campionato e coppe, mai si era toccata questa cifra".