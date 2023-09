Ts – Inter, due diligence in corso: l’offerta. Indizi portano Investcorp o Mudabala. Zhang…

La due diligence sui conti del club è in corso. Gli indizi portano a Investcorp oppure a Mudabala

Da qualche settimana sarebbe in corso la due diligence sui conti dell'Inter. Come sottolinea Tuttosport, gli indizi portano a Investcorp oppure a Mudabala intenzionato ad acquistare il club da Suning. "La due diligence sui conti del club (nonostante smentite) è in corso e l’offerta sarebbe - inclusi i bonus - da 1.3 miliardi di euro", si legge sul quotidiano.