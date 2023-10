Inter, Bisseck trova poco spazio: si valuta l’idea prestito a gennaio, i dettagli

Pochissimo spazio finora per Yann Bisseck, acquistato in estate dall'Inter come rinforzo futuribile per la difesa. E per il centrale tedesco, come scrive Calciomercato.com, può aprirsi uno scenario nuovo: "In nerazzurro, l’ex Aarhus è chiuso a destra dalla coppia Darmian - Pavard e a sinistra da Bastoni e Acerbi, che Inzaghi usa anche come braccetto in virtù della sua esperienza. Così, in questi primi mesi di Inter, Bisseck ha dovuto spesso accontentarsi di guardare dalla panchina. Una condizione che non può soddisfarlo pienamente, viste quelle che sono le ambizioni di ogni calciatore, nonostante le premesse fossero comunque chiare già al suo arrivo. La stessa Inter vorrebbe garantire al difensore più spazio ed è per questo che i nerazzurri stanno iniziando a considerare l’idea di mandarlo a giocare.