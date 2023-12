Inter, col Bologna Lautaro-Arnautovic dal 1′. Spazio a Frattesi e Asllani, mentre Pavard…

In mezzo al campo quasi certamente Frattesi e Asllani saranno titolari e potrebbero rifiatare Mkhitaryan e Calhanoglu. Barella sarà in campo visto che inizialmente ha tirato il fiato contro gli spagnoli, la scorsa settimana in Champions. Più complicato il discorso sulle fasce: possibile un turno di riposo per Dimarco, con Carlos Augusto al suo posto, ma non va escluso che possa respirare Darmian, con il brasiliano a destra. Pavard ha ancora bisogno di allenarsi, ma potrebbe essere utilizzato per qualche minuto, magari nella ripresa. Si tratta di un recupero importante nelle rotazioni.

In porta scatterà il turno di Audero, che ha già giocato in Champions a Lisbona, ma sui tre dietro non c’è molta possibilità di scelta. Perché per De Vrij e Dumfries c'è ancora da aspettare. Probabile che tocchi ancora a Bisseck, Acerbi e Bastoni, anche perché quest’ultimo ha rifiatato contro la Real Sociedad. Acerbi invece da un po’ non ha pause, ma in questo momento non ha alternative e dovrà stringere i denti.

Le scelte di Inzaghi contro il Bologna, con modulo 3-5-2: Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Carlos Augusto; Lautaro, Arnautovic.

