Inter, domani Cuadrado si opera. Doppio indizio di mercato su Buchanan, la formula…

Domani Cuadrado si opera — La stella polare è quanto fatto con l’Atalanta per Gosens. D’accordo, con la famiglia Percassi i rapporti sono ottimi, però in questo caso l’Inter può sfruttare l’assist di un contratto, quello tra Buchanan e il Bruges, in scadenza nel 2025. A fronte di un’offerta economicamente importante, i belgi potrebbero accettare un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni facilmente realizzabili, l’unica formula al momento contemplata dall’Inter, che deve far fronte ai rubinetti finanziari chiusi da Suning. Questo, ovviamente, al netto di cessioni. Se non ci fosse stato l’infortunio di Cuadrado (che domani mattina verrà operato al tendine d’Achille sinistro dal professor Lempainen a Turku in Finlandia) probabilmente l’Inter sarebbe stata ferma in questa sessione di mercato.

Occhio in attacco — Il condizionale è d’obbligo alla luce del fatto che Simone Inzaghi deve convivere con l’emergenza sin da inizio stagione in attacco. L’allenatore, da sempre rispettoso sulle scelte societarie, farà di necessità virtù qualora (come garantito dai dirigenti) non dovessero arrivare rinforzi. Non si fa peccato però a sottolineare come un “aiutino” sarebbe accolto con un sorrisone, anche per gestire con meno apprensioni le rotazioni", si legge.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.