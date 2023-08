Inter, il borsino dopo la tournée in Giappone: bene Cuadrado e Frattesi. In 3 da rivedere

L'Inter è rientrata a Milano dopo l'impegnativa tournée in Giappone che l'ha vista protagonista di due amichevoli: una con l'Al Nassr, pareggiata 1-1, e una con il Psg, vinta ieri in rimonta. Ma chi ha brillato e chi è sembrato più indietro di condizione in queste due uscite. Il punto da La Gazzetta dello Sport, che parte da quelli più in forma: "Il primo è sicuramente Davide Frattesi, che ha messo lo zampino in tutte e tre le reti nerazzurre in Giappone. Ha segnato splendidamente la rete del pareggio contro Marcelo Brozovic e compagni e poi - da subentrato - ha confezionato in una manciata di minuti i due assist che hanno invece affondato la squadra dell'ex Milan Skriniar. Inserimenti, visione di gioco, dinamismo: se fosse umanamente possibile tenere questo passo, Frattesi diventerebbe il crac indiscusso del mercato di Serie A.