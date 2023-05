Inter, Dumfries e Gosens sul mercato. Eredi? Buchanan più di un’idea. E Perisic…

Idee vecchie e nuove

"Il club nerazzurro da tempo ha messo nel mirino il canadese Tajon Buchanan del Bruges. Buchanan nasce ala offensiva, ma si è disimpegnato anche da quinto; l'Inter, che cerca un elemento più abile di Dumfries a creare la superiorità numerica, in lui ha visto le doti adatte per il gioco di Inzaghi. In Belgio hanno già parlato di accordo trovato intorno ai 15 milioni. A dire il vero l'operazione non è ancora a un livello così avanzato, ma di certo Buchanan è fra gli obiettivi principali per la destra. E a sinistra? Gosens ha sempre detto di voler rimanere e senza offerte congrue, l'Inter non lo venderà. Ma in caso di addio, attenzione a un'operazione clamorosa: il ritorno di Perisic. Il croato ha già inviato diversi messaggi, nelle scorse settimane è apparso a San Siro per l'euroderby ed è annunciato in tribuna anche a Istanbul. L'avventura al Tottenham non è stata esaltante e la squadra non si è qualificata per le prossime coppe europee. L'Inter non è contraria a un ritorno in stile Lukaku ma, oltre all'eventuale uscita di Gosens, servirebbe anche un sacrificio economico di Perisic (che a Londra guadagna 6 milioni)".