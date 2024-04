Dopo la vittoria all'ultimo respiro di Udine, che ha avvicinato in maniera sensibile il 20° scudetto della storia nerazzurra, l'Inter di Simone Inzaghi è al lavoro ad Appiano Gentile per preparare la sfida di domani sera a San Siro contro il Cagliari.

Come riferisce Sky Sport, l'allenatore interista è ancora alle prese con alcuni dubbi di formazione: in difesa, Bisseck è in vantaggio per prendere il posto dello squalificato Pavard, mentre a centrocampo Darmian e Mkhitaryan (nonostante la diffida che potrebbe metterne a rischio la presenza nel derby) sono al momento avanti rispetto a Dumfries e Frattesi. L'ultimo ballottaggio è in attacco, dove mancherà l'altro squalificato illustre, Lautaro Martinez. Accanto a Thuram, molto più Sanchez di Arnautovic. Ecco la probabile formazione dell'Inter: