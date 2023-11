Inter-Frosinone, Inzaghi ha le idee chiare. Dopo la sosta 2 trasferte ‘terribili’

L'ultimo sforzo prima della sosta. Archiviato il successo di Salisburgo, che ha regalato il pass per gli ottavi di finale di Champions League con due turni d'anticipo, l'Inter prepara la sfida di domenica sera contro il Frosinone allo Stadio Meazza.

"Il primo di tanti scontri diretti tra Italia e Europa per consolidare il primo posto in campionato e quello in Champions League" sottolinea Sky Sport, che analizza il calendario dei nerazzurri.