FCIN1908 / Inter, Dumfries in gruppo. Niente da fare per Cuadrado: ancora out

Secondo quanto raccolto da FcInter1908.it, nell'allenamento svolto dai nerazzurri tutti hanno lavorato in gruppo a eccezione di Cuadrado e Pavard. Per il colombiano la speranza è quella di recuperarlo al rientro dalla sosta. In gruppo anche Denzel Dumfries che contro il Salisburgo è rimasto in panchina per tutti i 90' perché affaticato.