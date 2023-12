Inter, cammino da big anche in CL: nessuno difende come Inzaghi. E in attacco…

Certo, in giro c’è chi segna di più. Vedi il Bayern in versione carrarmato arrivato in Bundesliga già a 44 reti con una partita in meno rispetto alla A (14 gare contro 15), ma due mostruose macchine da gol come City e Psg finora l’hanno messa dentro appena una volta in più della squadra di Simone (38 gol). In realtà, è l’equilibrio a rendere grande l’Inter, un dosaggio tra le due fasi che solo in Baviera riescono a ripetere. Tuchel in campionato è l’unico a tenere lo stesso +30 di differenza reti. Insomma, i nerazzurri gonfiano ormai il petto e mostrano i numeri: dopo Istanbul funziona così,di fronte a nessun rivale abbassano lo sguardo per paura.