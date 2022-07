Inter, Dumfries certezza: sulla destra è un dardo. Ma se arrivassero 40mln…

"Dall’altro lato l’Inter almeno in partenza continua a parlare olandese: Denzel Dumfries un anno dopo non è più una meteora da scoprire, ma una certezza avanti e dietro. Infilandosi come un dardo alle spalle dei rivali, è diventato il primo olandese a segnarne almeno 5 in una singola stagione di A con la maglia Inter dal 1993, quando Bergkamp in tutt’altra posizione si arrampicava a otto. Per questo tempismo e questa fisicità ha estimatori in Inghilterra, soprattutto nella Manchester rossa dove ha preso casa un suo connazionale creativo: Erik Ten Haag stravede per lui e, se mandasse via da Old Trafford Aaron Wan-Bissaka allora sarebbe pronto per fargli un’offerta. L’Inter valuta Dumfries una quarantina di milioni e ha parlato di lui anche col Chelsea nei giorni caldi del Lukaku-bis".