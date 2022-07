Inter, l’ammissione di Marotta spiega perché nessuno in sede pronuncia una parola cruciale

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato anche della situazione economica del club nerazzurro. L'obbligo è mantenere un equilibrio, anche in vista dei nuovi obblighi imposti dall'UEFA in materia di Fair Play Finanziario. Ecco perché, scrive la rosea, nessuno in sede pronuncia la parola 'incedibile' riguardo a Milan Skriniar: