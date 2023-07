Lukaku spalle al muro. GdS: “Può fare disperato tentativo con l’Inter”

Romelu Lukaku è un attaccante che ha spesso cambiato maglia durante la sua carriera. Ma all'Inter sembrava aver trovato la sua dimensione e, invece, non sembra essere così. Dopo essere scappato al Chelsea, l'attaccante ha fatto di tutto per tornare all'Inter. Ora che il club nerazzurro aveva l'accordo per trattenerlo a Milano, ecco un altro cambio di idea.

"Quanti cambiamenti Lukaku ha giocato in sei squadre (Anderlecht, Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United e Inter) e fatto ben nove trasferimenti, considerando l’andata e ritorno a Londra e Milano. Non ci sono tanti casi di grandi attaccanti che, escludendo le esperienze a fine carriera, hanno cambiato maglia così spesso. Un giocatore inquieto, alla costante ricerca di qualcosa che, dopo averla finalmente trovata (all’Inter), ha rapidamente lasciato andare in nome di un ingaggio superiore. Non è un caso se, a parte gli inizi nell’Anderlecht, il miglior Lukaku si sia visto nei due momenti più delicati della carriera. L’anno in prestito al West Bromwich Albion e la svolta nell’Inter, quando si è fidato di Antonio Conte. Anche all’Everton, ovviamente, ha vissuto un paio di grandi stagioni, ma lì era mosso dal desiderio di meritarsi un’altra chance in un top club", spiega La Gazzetta dello Sport.