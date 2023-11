Inter si è già mossa per Colpani: “Marotta ha fissato incontro, ecco il prezzo”

Tra i nomi in cima alla lista del duo Marotta-Ausilio c'è quello di Andrea Colpani , gioiello di casa Monza fresco di prima convocazione in Nazionale. L'Inter monitora con grande attenzione la sua crescita e ha già fissato un incontro con l'ad dei brianzoli Galliani per il giocatore. Ecco quanto evidenziato da calciomercato.com sul futuro di Colpani.

"Non è una novità che Andrea Colpani sia nei pensieri di Marotta e Ausilio. Galliani l’ha blindato con un accordo fino al 2028, ma l'Inter si è già mossa per il classe '99: Marotta ha fissato un incontro con i dirigenti del Monza a fine stagione, in quanto vuole capire se ci sono i margini per portarlo i nerazzurro e a che cifre; a oggi siamo intorno ai 20 milioni. Un messaggio ricevuto anche dalla Juve, grande concorrente dei meneghini oltre alla Lazio", si legge.