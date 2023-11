Pimenta: “Rinnovo di Mkhitaryan con l’Inter? Noi siamo pronti. E su Khephren Thuram…”

A margine del Meeting Nazionale IAFA (Italian Association of Football Agent) al Circolo Marina Militare a Roma, Rafaela Pimenta ha parlato anche del futuro di Henrikh Mkhitaryan . L'agente ha dichiarato che per quanto riguarda il rinnovo del centrocampista armeno "noi siamo pronti".

Sul mercato di gennaio, la Pimenta ha aggiunto: "Gennaio è sempre un mercato minore, i giocatori non si possono spostare. Si parla di sostituzioni di giocatori che non stanno facendo bene ma si possono fare poche operazioni. Khephren Thuram alla Juve? Ho letto le notizie ma non so come andranno le cose. È veramente troppo presto per parlare di queste cose".