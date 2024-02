Il potenziale offensivo, certo. Ma anche la solidità della difesa. L'Inter ha diversi elementi sui quali riesce a poggiare le ambizioni stagionali e tra questi non si può non sottolineare il rendimento del proprio reparto arretrato. A Lecce è mancato Sommer, così come Acerbi (ancora out), e Pavard e Bastoni hanno riposato, ma il risultato non ne ha minimamente risentito.