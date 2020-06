Inter, anche Conte ha le sue colpe. In due con le occhiaie ad Appiano

Notti insonni attendono Antonio Conte e i suoi calciatori dopo la chance persa ieri sera contro il Sassuolo. Su tutti, Roberto Gagliardini e Antonio Candreva sono quelli che andranno incontro alle peggiori occhiaie. I due difficilmente riusciranno a scrollarsi di dosso il peso per le occasioni sbagliate che avrebbero archiviato la pratica. Invece il 3-3 del Meazza sarà una mazzata difficile da assorbire. Un colpo basso alle ambizioni dell’Inter, costretta a sperare in ripetuti passi falsi delle altre che difficilmente si verificheranno. Il rischio è quello di ritrovarsi tra non molto alle prese con un campionato che avrebbe ben poco da raccontare per la Beneamata, qualora Juventus e Lazio proseguissero per la loro strada. Non proprio ciò che in viale della Liberazione auspicavano.

TROPPO? – Barella (acciaccato?) e De Vrij, subentrato poi a Ranocchia a gara in corso. Inevitabile che l’Inter si affidi a tutti gli elementi della rosa con una serie così riavvicinata di partite. Rimane compito però dell’allenatore quello di studiare il mix migliore per evitare che il livello di concentrazione e la fluidità della manovra ne risentano. Insieme all’alibi delle defezioni (mancavano Brozovic, Sensi e Vecino), nel calderone delle responsabilità vanno inserite anche quelle di Antonio Conte. Col senno di poi, ce ne rendiamo conto, il turnover col quale il tecnico ha schierato la sua squadra è risultato eccessivo . Comprensibile la scelta di tenere fuori Lautaro dal primo minuto. Meno le esclusioni di(acciaccato?) e, subentrato poi a Ranocchia a gara in corso. Inevitabile che l’Inter si affidi a tutti gli elementi della rosa con una serie così riavvicinata di partite. Rimane compito però dell’allenatore quello di studiare il mix migliore per evitare che il livello di concentrazione e la fluidità della manovra ne risentano.