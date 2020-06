Conte: “Delusi, punti buttati in modo sciocco. Troppi errori, io posso solamente…”

Dopo i tre punti conquistati con la Sampdoria, l’Inter non va oltre il pareggio col Sassuolo il Sassuolo. Finisce 3-3 a San Siro una gara con continui ribaltamenti. Ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico dei nerazzurro Antonio Conte:

“È un pareggio che ci fa male, hai avuto anche oggi diverse occasioni per chiudere definitivamente la partita. Eravamo riusciti a recuperare e a fare gol a 4′ dalla fine e abbiamo concesso il pareggio. C’è molto rammarico, a calcio bisogna cercare di fare gol quando hai le occasioni. In fase difensiva non devi concedere, c’è tanto da rivedere, tanti errori anche individuali. Dispiace, ma ne prendiamo atto. Gagliardini? Dopo la partita difficilmente parlo, c’è delusione da parte di tutti, sforzo enorme. A centrocampo avevamo numerose defezioni, nonostante questo potevamo portarla a casa. Dispiace, ma al tempo stesso nelle ultime 3 partite abbiamo capitalizzato poco. Abbiamo concesso anche 3 gol e bisogna fare più attenzione. I dettagli fanno la differenza, ripeto questa cosa all’infinito, possono spostare un risultato e noi ne abbiamo pagato le conseguenze. L’unica cosa che posso fare è continuare a lavorare per far crescere questo gruppo, questi dettagli non devono spostare in negativo il risultato. Continuiamo a lavorare da qui alla fine della stagione. La forza i ragazzi l’hanno avuta, il Sassuolo è una squadra ostica. Ho visto anche i numeri, nonostante le difficoltà iniziali, abbiamo tenuto botta e creato tanto. Non ricordo parate da parte di Handanovic e abbiamo preso 3 gol. Consigli ha fatto un’ottima partita, noi poco bravi a capitalizzare le occasioni. Se buttiamo questi punti, dobbiamo guardare a noi e cercare il perché è capitato di perdere punti maniera sciocca. Vinci a 4′ dalla fine e prendi gol, anche a Firenze è successo. Dobbiamo lavorare e alzare il livello. Dove possiamo arrivare sinceramente non lo so, quello che io voglio è che vinciamo le restanti 11 partite. La mentalità che voglio trasferire è quella di vincere. Poi se altre squadre sono più brave, tanto di cappello. Dobbiamo cercare di raggiungere il massimo e non avere rimpianti, stasera qualche rimpianto c’è”.