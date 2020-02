Inter, il mercato ha trascurato un grande problema: Conte si snatura per risolverlo

Cade l’Inter e l’amarezza in casa nerazzurra è palpabile. Fisiologico in un’annata in cui l’asticella si è alzata tremendamente. Nulla è compromesso, perché questa squadra ha già dimostrato – appena qualche settimana fa – di poter battere il Napoli a casa sua e con più di un gol di scarto. Al giro di boa di questa doppia semifinale però sono alcune le riflessioni che in casa Inter vanno fatte per evitare di ripetere prestazioni incolore come quella di ieri sera.

COME IN PASSATO – Si è alzata la qualità della rosa. Ancor di più con il mercato di gennaio. Eppure resta un grande problema in casa nerazzurra: la difficoltà ad affrontare squadre arroccate nella propria trequarti. Sono aumentate le fonti di gioco (Eriksen e Sensi si alternano al fianco di Brozovic in cabina di regia e anche i difensori aiutano in fase di impostazione), ma creare superiorità numerica e varchi rimane un tabù in determinate situazioni. Dove l’organizzazione collettiva non arriva, dovrebbe arrivare l’estro del singolo. Manca il jolly che possa risolvere la mano, il mago che possa ricavare il coniglio dal cilindro. Ed è questa l’indicazione principale in vista della prossima sessione di mercato: l’apriscatole è in cima alla lista della spesa di Ausilio e Marotta. Serve un calciatore diverso per caratteristiche da quelli già presenti in rosa, che dia imprevedibilità ad una manovra altrimenti priva di sbocchi.

SOLUZIONE IN CASA – All’estate mancano però alcuni mesi ed è in questo lasso di tempo che l’Inter si gioca l’annata più entusiasmante del post Triplete. Conte ha fretta ed ha già messo a fuoco il problema, contro il quale ha studiato diverse soluzioni in casa. Su tutte, quella che sorprende – intravista proprio ieri sera per la prima volta – è la possibilità di passare ad una difesa a quattro, in modo da liberare un uomo in più da compiti difensivi e concedergli la libertà di creare scompiglio tra le linee avversarie. Un’evoluzione nel credo di Conte, fino a questo momento legato a doppia mandata alla difesa a tre. Ad Appiano Gentile si augurano possa aiutare l’Inter a superare queste difficoltà.