Conte: “L’Inter ha acquisito un nuovo status. Eriksen in panchina per due motivi”

Passo falso dell’Inter, che perde la semifinale di andata contro il Napoli e si ritrova ora costretta a vincere al San Paolo il 5 marzo per conquistare il pass per la finalissima. Antonio Conte ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta contro i partenopei.

Gli avversari dell’Inter hanno imparato a stare in difesa e a ripartire, diventa complicato trovare spazi. Nel finale si è visto qualcosa di nuovo, sono soluzioni che potremo rivedere in futuro?

Era una soluzione per cercare spazi, il Napoli rimaneva molto basso. Con Sanchez ed Eriksen, bravi nell’uno contro uno, cercavamo nuove soluzioni. Oggi abbiamo trovato un altro status: anche il Napoli, che ha la rosa migliore in assoluto dopo la Juventus e che anche a gennaio ha aggiunto giocatori, che ha battuto Juventus, Lazio e Liverpool in Champions League, oggi è venuto qui con tantissimo rispetto, giocando una partita molto chiusa. Bravo Gattuso a convincere i suoi giocatori a difendere. Meritavamo qualcosa di più a livello di risultato.

La scelta di Eriksen ancora in panchina.

Scelta tattica, perchè sapevo le difficoltà della gara con il Napoli, e per questo ho preferito giocatori come Sensi che sanno cosa fare anche in fase di non possesso. Dal punto di vista fisico sta riacquistando un po’ di intensità, dopo 6 mesi vissuti poco in campo.

Chi va in finale di Coppa Italia, Inter o Napoli?

Questa è la prima partita, vedendo il risultato il Napoli è favorito a oggi. Ripeto, è una squadra forte, ma c’è ancora un ritorno da giocare, e ci giocheremo le nostre carte.